Arrivano i temporali e le allerte meteo: sono fatte per tutelarci, anche quando sbagliano

Savona. Ci siamo. Il tempo è variabile, le nuvole vanno e vengono e a volte si fanno scure. L’autunno è qui fra noi con tutte le sue incognite.

Lasciamo un attimo da parte l’emergenza sanitaria, i contagi in aumento, le vaccinazioni antinfluenzali così importanti per non confondere una banale influenza con il Covid: non ci sono vaccini pet tutti e non si sa chi e come dovrà praticarli. A questo proposito i medici di famiglia hanno lanciato un pericoloso allarme: come faremo a vaccinare la popolazione nei nostri studi, che si trovano per lo più in affollati condomini, senza evitare assembramenti? Sono in corso febbrili consultazioni tra i sindacato di categoria dei medici di famiglia e la Asl.

