Murialdo. Il Murialdo si è aggiudicato il torneo intitolato a Gino Brachetti, andato in scena nello storico sferisterio delle Cascine a Firenze.

Lo ha fatto battendo in finale proprio la formazione di casa: sul 4-4 break della formazione ligure che si è imposta per 7-4. Terzo posto per la San Leonardo che batte l’Acli Macerata sempre per 7-4.

