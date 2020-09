Finale Ligure, “Le Persone al Centro”: “Per la riduzione della Tari si poteva fare molto di più”

Finale Ligure. Francamente non capiamo la soddisfazione dell’amministrazione comunale per la riduzione della Tari del 25% alle attività produttive chiuse durante il lockdown. Si poteva e si doveva fare di più, come fatto da altri Comuni. Invece la maggioranza esulta per aver fatto il minimo indispensabile, contando che i margini e le percentuali di riduzione poteva essere maggiori per coloro che hanno subito un grosso danno economico per le chiusure imposte dall’emergenza Coronavirus.

Nella discussione odierna sul piano finanziario 2020 il nostro gruppo “Le Persone al Centro” ha evidenziato come le tariffe e la loro rimodulazione secondo le nuove indicazioni previste da Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, consentivano aiuti anche più sostanziosi.

