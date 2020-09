Gabriele Landi torna a indossare i guantoni da portiere, vestirà la casacca della Priamar

In attesa dell’inizio del campionato, la Priamar completa il parco portieri inserendo in rosa Gabriele Landi. Estremo difensore classe 1963, Landi andrà a completare il parco portieri rossoblù formato da Stefano Quaranta e Loris Mandaglio.

Nell’ultima stagione, Landi era in forza all’Olimpia Carcarese, squadra dove era approdato dopo l’esperienza con la Vadese. Si tratta di una vecchia conoscenza di mister Bresci. “Ci ritroviamo dopo qualche anno – commenta il trainer savonese – sono contento del suo arrivo in squadra memore tra l’altro delle belle esperienze vissute come compagni di squadra ad Albegna e a Spotorno”.

