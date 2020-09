Genova. Via Perlasca è chiusa al traffico in direzione monte a causa di un incidente avvenuto poco dopo le ore 8 di questa mattina.

Secondo le prime informazioni, sarebbero coinvolti almeno tre mezzi: un’auto e due scooter, ma ancora non sono chiari dinamica ed entità del tutto. I soccorsi sono stati in codice rosso per la dinamica, ma si attendono i referti dei primi soccorsi.

