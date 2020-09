Molassana, la promessa di Tursi: entro l’anno potenziate le “strisce della morte”

Genova. Gli attraversamenti pedonali pericolosi tornano protagonisti in Sala rossa. Dopo l’ultimo incidente avvenuto nei giorni scorsi a Molassana su quelle che oramai sono chiamate da tutti le “strisce della morte”, in consiglio comunale arrivano due interrogazioni per capire a che punto sono i provvedimenti del comune.

A chiedere lumi alla giunta la consigliera Lorella Fontana (Lega), che ha chiesto una mappatura ed un potenziamento degli attraversamenti pedonali di tutta la città, e il consigliere Stefano Giordano (M5s), che ha ricordato come la nostra Genova sia quarta nella classifica di mortalità per investimenti, battendo il tempo all’amministrazione sulle tempistiche.

