New Racing for Genova con nove equipaggi al Rallye Sanremo

Genova. Archiviata con soddisfazione la partecipazione al Rally Città di Bassano e allo Slalom Chiavari-Leivi, la scuderia New Racing for Genova è pronta per l’appuntamento di sabato prossimo con il Rallye Sanremo, dove sarà presente con ben nove equipaggi: uno in lizza nella gara valida per il Cir (Campionato italiano rally) e otto nel Leggenda, quella regionale.

Al via del rally “tricolore” ci sarà la coppia formata da Luca Pierani e Lorenzo Lanteri, che condivideranno l’abitacolo di una Peugeot 106 1600 di classe N2.

