Pietra, Carrara a Vignone: “Situazione di oggi non paragonabile a marzo, altrove consigli a porte aperte”

Pietra Ligure. Una nuova lettera aperta, la seconda, indirizzata dal consigliere comunale di Pietra Ligure Mario Carrara al presidente del consiglio comunale, Michela Vignone, per rispondere alle dichiarazioni di quest’ultima sull’opportunità di aprire il consiglio alla presenza dei cittadini: “I contagi aumentano sempre più, di giorno in giorno, per cui sarebbe superficiale ignorare i decreti e convocare il consiglio a porte aperte. Sarebbe un gesto irresponsabile”.

Una frase arrivata in risposta alla prima lettera di Carrara in cui chiedeva appunto di permettere la presenza dei cittadini al consiglio oppure di convocarlo in luoghi più capienti come il teatro, il centro polivalente o la vecchia chiesa parrocchiale (leggi qui). Di seguito invece la nuova lettera aperta.

... » Leggi tutto