Sampdoria: il vice Augello potrebbe essere Dominik Mihaljević e la nuova mezzala Adrian Fein

Genova. Ultima settimana di mercato ed ancora tanto lavoro da fare per Osti e Pecini, che comunque hanno piazzato un altro giovane; infatti, come annunciato ufficialmente dal sito della Sampdoria, Ognjen Stijepović è stato ceduto in prestito all’Alessandria di mister Grecucci.

Restano comunque ancora tante le operazioni da portare a termine, in uscita… leggi Capezzi (quasi fatta con la Salernitana), Palumbo, Di Nardo, Gerbi, Veips, Ibourahima Baldé, ma non sarebbe per niente male mandare D’Amico, Rocha e Prelec, a farsi le ossa fra i professionisti, anziché tenerli a fare i fuori quota in Primavera…

