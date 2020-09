San Martino, dopo le polemiche arriva la tenda anti-pioggia per i pazienti dell’Ist

Genova. La direzione dell’ospedale policlinico San Martino comunica che è stata installata, all’esterno del padiglione Ist una copertura all’ingresso.

La tenda sarà in seguito collegata alla pensilina della fermata dell’autobus al piano 1 dell’Ist, per favorire la sosta a riparo da sole e intemperie dei pazienti e degli accompagnatori in attesa che vengano espletate le procedure di triage nel rispetto delle disposizioni ministeriali anti Covid.

... » Leggi tutto