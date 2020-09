Un candidato su quattro escluso dal concorso per Oss in Liguria: “Colpa della burocrazia”

Genova. Circa 2mila candidati, un quarto del totale, non sono stati ammessi al concorso pubblico indetto da Alisa per 274 operatori socio-sanitari in Liguria. È quanto denuncia la Cisl parlando di “vizi burocratici e difficoltà procedurali”.

“Con la dicitura ‘non ammissibili alla selezione di che trattasi per le motivazioni a fianco di ciascuno precisate‘ molti degli Oss che hanno tentato d’iscriversi al concorsone si sono scoperti non ammessi: 2mila aspiranti depennati a vario titolo per vizi di forma determinati, perlopiù, da una procedura assolutamente complessa sotto tutti gli aspetti, quello della chiarezza regolamentare in primis”, spiegano Gabriele Bertocchi e Andrea Manfredi, segretario generale e operatore di federazione della Fp Cisl Liguria.

