Albenga, Prorogata fino al 31 ottobre l’apertura dell’Eco-Sportello

Albenga. Prorogata l’apertura dell’Eco-Sportello sito presso l’ex caserma Turinetto fino al prossimo 31 ottobre. Lo comunicano il Comune di Albenga e SAT: “Decisione presa per andare incontro agli utenti che ancora non hanno ritirato il kit per la differenziazione dei rifiuti (nuovi mastelli, materiale informativo, nuovo calendario per la raccolta ecc). Invitiamo tutti i cittadini che ancora non lo hanno fatto ad adeguarsi al più presto”.

L’Eco-Sportello sarà aperto lunedì e sabato (ore 8,00 – 12,00) e giovedì dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00. Il ritiro delle dotazioni può essere effettuato da parte dell’intestatario TARI direttamente previa la presentazione del proprio documento.

