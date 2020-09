Atp: conta persone e steward, ma i passeggeri sono dimezzati

Genova. Monitoraggio costante del rispetto delle norme anti Covid, la presenza di steward a disposizione dei passeggeri per dare informazioni e l’avvio sulle linee a maggiore frequenza e densità di un sistema conta passeggeri che informa le persone sul numero di posti disponibili a bordo.

Per rispondere alla necessità di offrire un servizio adeguato e rispettoso dei protocolli di sicurezza, Atp Esercizio ha avviato, in questi giorni, una serie di iniziative; alcune delle quali anche originali come il sistema contapersone che permette, attraverso il display luminoso del bus, di conoscere in ogni momento il numero di persone che possono salire a bordo.

