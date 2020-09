Baseball, Cairese: prosegue la serie positiva in Serie C

Cairo Montenotte. Continua la striscia positiva della Cairese nel campionato nazionale di Serie C, questa volta sono i genovesi dei Brothers a cedere col punteggio di 11 a 1.

Lo staff valbormidese schiera Luca Baisi quale lanciatore partente, ricevuto da Marenco che torna a difendere il piatto di casa base, il diamante vede Sechi in prima base, Andrea Sulsenti in seconda, Bloise in terza base e Bellino short stop, mentre in campo esterno ci sono al centro Ferruccio, a destra De Bon ed a sinistra Ceppi.

