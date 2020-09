Chiabrera, Caprioglio: “Maggioranza contraria al direttore unico? Stupita, avevano votato a favore…”

Savona. “La posizione di ieri mi ha stupito. La stessa maggioranza aveva votato a favore di questo piano assunzionale, quindi anche della nuova figura per il Chiabrera…”. Così il sindaco Ilaria Caprioglio ritorna sulle polemiche divampate ieri in commissione in merito al futuro nuovo direttore del Teatro cittadino.

Il tema in città è sentito da giorni, soprattutto da quando 57 firmatari hanno inviato al Comune una lettera per chiedere di scindere la direzione amministrativa da quella artistica. Non più una figura unica come quella dello storico direttore Roberto Bosi, dunque, ma due persone con competenze distinte: una da trovare tra i dirigenti comunali, l’altra da selezionare per le proprie competenza culturali da lasciare in carica al massimo 5 anni.

