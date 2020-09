Consegnata la bandiera verde alla scuola primaria “Giuseppe Massone” di Varazze

Varazze. Da mercoledì 30 settembre alla scuola primaria “Giuseppe Massone” di Varazze sventola una “Bandiera Verde”, il riconoscimento per il fattivo e coinvolgente impegno dagli alunni delle classi 5B e 2A, nella realizzazione del “Progetto Ambientale Eco-Schools” organizzato nel 2019 dalla Fee, Foundation for Environmental Education (Fondazione per l’Educazione Ambientale), per sensibilizzare le nuove generazioni studentesche sui problemi ecologici del pianeta Terra e trarne i dovuti insegnamenti, per una accorta disciplina di difesa ambientale.

La cerimonia della consegna del prestigioso drappo verde, portato dalle referenti del ponentelLigure della Fee, Albina Savastano e Marina Bri, si è svolta nel corridoio esterno dell’Istituto alla presenza del vice sindaco Luigi Pierfederici, dell’assessore alla cultura Mariangela Calcagno, dei referenti della scuola, il dirigente Andrea Piccardi e l’insegnante Giovanna Suetta, nonché dagli “esecutori” del progetto, gli alunni che con entusiasmo hanno applaudito al riconoscimento della loro encomiabile “impresa”.

