Coppa Italia, la giovane Entella piega l’AlbinoLeffe per 2 a 1

Chiavari. Secondo turno di Coppa Italia Tim Cup: missione completata. L’Entella alla prima gara ufficiale della stagione 2020/2021 tra le mura del Comunale, risponde presente imponendosi per 2-1 sull’AlbinoLeffe, formazione di Serie C. Tedino per l’occasione cambia addirittura dieci undicesimi della squadra schierata a Cosenza: confermato solo Brescianini in mezzo al campo.

All’appuntamento di oggi i diavoli neri si presentano così: Russo tra i pali; linea difensiva a quattro classica con, da destra a sinistra, Cleur, Coppolaro, Bonini, Pavic; a centrocampo Toscano, Koutsoupias ed il già citato Brescianini; davanti Cardoselli a far da rifinitore per Morra e Petrovic. Squadra giovanissima, quella biancoceleste: pensate che l’età media degli undici in campo oggi era di circa 21 anni e mezzo. Schierati tre classe 2001 (Russo, Koutsoupias e Bonini) e un 2000 (Brescianini). I “veterani” di turno erano i venticinquenni Morra e Pavic.

