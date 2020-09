Coronavirus, 51 nuovi positivi in Liguria di cui 37 a Genova. Al Galliera morto un uomo di 56 anni

Genova. Sono 51 i nuovi positivi in Liguria su 3.204 tamponi. Lo rivela il bollettino sull’emergenza coronavirus emesso come sempre dalla Regione Liguria. Resta identico rispetto a ieri il numero degli ospedalizzati (165 in tutta la regione). Si registra però il decesso di un uomo di 56 anni all’ospedale Galliera.

Questo il dettaglio diviso per province (con riferimento al luogo dove è stato effettuato il tampone)

