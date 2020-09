Costruzioni, Fillea Cgil Liguria: «Infrastrutture, rigenerazione urbana e detrazioni sono opportunità di sviluppo»

Genova. «Archiviata la campagna elettorale e preso atto del voto del popolo sovrano, lanciamo un appello al confermato presidente della Giunta Toti di convocare le organizzazioni sindacali e datoriali del settore per cogliere le sfide del rilancio economico. Il settore delle costruzioni anche in Liguria è in profondo affanno per gli effetti della devastante crisi economica che ha travolto l’intero sistema e adesso per le conseguenze della pandemia.

