Festival dello Sviluppo Sostenibile: tre incontri per dialogare con il territorio

Genova. Tre incontri in calendario, lunedì 5, martedì 6 e giovedì 8 ottobre, che hanno l’obiettivo di porre al centro dei processi decisionali il confronto costruttivo tra amministrazione, territorio, professionisti e operatori di diversi settori. Il Municipio IV Media Valbisagno di Genova partecipa anche quest’anno al Festival dello Sviluppo Sostenibile, promosso da ASVIS nell’intento di sensibilizzare Enti, Imprese e Società Civile verso la realizzazione degli Obiettivi dell’Agenda 2030. Unico nella città di Genova, il Municipio IV Media Valbisagno ha avviato un processo di cambiamento sia del linguaggio politico, sia delle relazioni con i Soggetti Attivi del Territorio, utilizzando opportunamente le prerogative che le normative del Comune di Genova permettono agli Organi Decentrati.

Il programma si articola su diverse tematiche: lunedì 5 ottobre, dalle 15.30 nell’Auditorium della nuova biblioteca Saffi in piazza Boero, spazio al workshop “Nuovi strumenti per l’amministrazione locale: una modulistica condivisa per le istanze di patrocinio”; martedì 6 ottobre (dalle 15.30, sempre presso la bibilioteca Saffi) al centro il tema della scuola, nell’ambito della tavola rotonda “Insieme per un’educazione di qualità”; si chiude giovedì 8 ottobre (stesso orario e luogo) con l’incontro dal titolo “Nel cuore del Municipio, un centro culturale – idee e proposte per l’utilizzo dell’Auditorium della nuova biblioteca Saffi”.

