Finale, al via le iscrizioni per l’Università della Tre Età

Finale ligure. Si accende la ventottesima candelina per l’Università della Tre Età che è pronta a partire con l’anno accademico 2020/2021. Le iscrizioni partiranno venerdì 2 ottobre, mentre i corsi prenderanno via il 27 di ottobre nella sala Gallesio.

“Un anno di corsi, come sempre caratterizzati dall’ampia varietà di argomenti: musica, film, storia, proiezioni di diapositive, medicina classica e naturale, letteratura, lingue straniere. Il tutto sarà all’insegna della assoluta e totale osservanza delle norme antiCovid (per cui si chiederà anche la collaborazione dei corsisti), in modo che i pomeriggi di studio, apprendimento e divertimento nell’insegna della cultura, siano vissuti nel segno di una assoluta sicurezza sanitaria, non solo obbligatoria per legge, ma indispensabile per buon senso” dicono dall’U3.

