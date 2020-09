Gestione Teatro Chiabrera, stop al bando per il nuovo direttore

Savona. “Se noi consiglieri le diciamo che ha sbagliato, per una volta potrebbe ascoltarci”. Scintille nel consiglio comunale di oggi tra il consigliere Alberto Marabotto e l’assessore alla Cultura Doriana Rodino: motivo del contendere, neanche a dirlo, il bando per il nuovo direttore del Teatro Chiabrera.

Dopo la discussione di ieri in commissione consiliare, oggi è stata presentata (dai consiglieri Manuel Meles, Elisa Di Padova, Elda Olin, Barbara Pasquali e Alberto Marabotto) una mozione urgente con l’obiettivo di “stoppare” quel bando (che prevede una figura unica) ridiscutendolo per sposare la tesi alternativa di due persone, un direttore amministrativo e un direttore artistico, quest’ultimo con un incarico a tempo determinato. “Credo ci sia da parte di questo consiglio la necessità di fare un passo in più – ha spiegato Meles – sia nei modelli organizzativi che nel dare una spinta innovativa alla direzione artistica”. “Ci sono motivazioni tecniche e politiche – ha aggiunto Di Padova – Cercare una figura unica è un problema nel momento in cui si chiude un ciclo, 30 anni fa le incombenze amministrative e tecniche erano indubbiamente più semplici e le richieste meno articolate e gravose. E riteniamo sbagliato il tempo indeterminato: una selezione per un numero limitato di anni permette di chiedere risultati misurabili. Fermarsi non significa dire che si è sbagliato tutto, permetterebbe invece di ascoltare la città”.

