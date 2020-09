Il carceriere libertario

“Pensa, ora, quale mai sarebbe la loro liberazione dalle catene e la loro guarigione dall’ignoranza […] qualora uno di questi fosse sciolto e obbligato, all’improvviso, a drizzarsi, a girare la testa, a camminare e a volgere gli occhi verso la luce”. Si tratta, come ben sa chi segue i nostri appuntamenti per un pensiero altro, di uno dei più noti miti platonici. Il filosofo prospetta a Glaucone, il suo ipotetico interlocutore, l’eventualità della liberazione di uno degli schiavi imprigionati nella mitica caverna così che possa per prima cosa alzarsi in piedi e, subito dopo, volgersi dalla parte opposta alla quale era abituato per congenita e inconsapevole costrizione così da poter finalmente vedere la luce. Non c’è un passo del testo platonico che non sia pregno di contenuti fondamentali che, mi sembra piuttosto evidente, non siano riconoscibili nella mentalità omogenea ai frequentatori della cultura occidentale. Sarà bene, allora, soffermarci sulle sulle poche righe della citazione d’apertura per riflettere sugli snodi che la caratterizzano e offrirci la possibilità di individuarli in noi; credo sia una opportunità per decidere se accettarli come nostri o se riconoscerli come funzionali al contesto che li ha generati, usati, condivisi e diffusi nelle menti di tutti.

Credo che nessuno sia disponibile a riconoscere valore e dignità ad una vita determinata dalla volontà di altri rispetto al soggetto tanto da incatenarlo e costringerlo ad una sola e perenne prospettiva nell’osservare la vita che sta più o meno vivendo. Ne consegue che la liberazione dalle catene sia giudicata assolutamente positiva da chiunque. Ricordo il primo incontro con il mito platonico, nei lontanissimi anni del liceo, certo pilotato dall’insegnante, vissi il viaggio dello schiavo verso la luce come un percorso salvifico, un incedere verso la libertà, la dignità e la verità. Successivamente elaborai una sorta di personale identificazione con lo schiavo che viaggia verso la luce, evidentemente ero un giovane innamorato della filosofia e del suo profeta: Socrate-Platone. Mi immaginavo pioniere ed eroe, solitario Prometeo che sfida il potere corrotto e prevaricante, disposto alla sofferenza pur di regalare all’umanità la forza ed il coraggio di spezzare le proprie catene. Certo una lettura molto personalizzata, una immedesimazione che mi indusse allo studio della filosofia per tutta la vita e della quale non posso che ringraziare l’insegnante di allora ed il giovane me stesso, ma assolutamente falsificante e, per come la vedo ora, ancor più omologante della prevaricazione pre-salvifica.

