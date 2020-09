Il debutto sontuoso di Elena di Euripide: applausi per la tragedia “sull’acqua” diretta da Livermore

Genova. Applausi. Molti applausi, anche a scena aperta. Il pubblico genovese si è fatto sentire al termine dell’Elena di Euripide, tanto che gli attori, alla fine, erano quasi incerti se tornare ancora una volta a prendersi il meritato riconoscimento. Nonostante la capienza dimezzata del Teatro Ivo Chiesa, il debutto di stagione del Teatro Nazionale di Genova, con il titolo che l’anno scorso aveva spopolato a Siracusa, è piaciuto al pubblico presente.

A parte l’inizio lievemente ritardato rispetto all’orario previsto (le 20.30) per questioni legate alle procedure Covid (vi consigliamo di arrivare a teatro con un buon anticipo per non mettere in difficoltà la struttura), lo spettacolo diretto e scenografato da Davide Livermore è filato via in poco più di due ore molto intense (per la presentazione di Elena clicca qui), d’impatto per scene, musica, costumi e interpretazione. In cui la mano del regista è presente più che mai, donando alla contemporaneità di Euripide, una messa in scena rispettosa del testo, ma calata nel nostro tempo, ricordandoci quanto ami l’opera lirica e facendo un uso intelligente della tecnologia per amplificare il messaggio.

