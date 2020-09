Il Museo del Festival rappresenta Sanremo alla mostra e convegno “Regione Liguria: 1970-2020. I nostri primi 50 anni”

Sanremo. In occasione del cinquantesimo anniversario della costituzione delle Regioni a statuto ordinario, la Regione Liguria ha deciso di realizzare, seppur in maniera particolare, ridotta, per la situazione contingente, in collaborazione con Ansa e con il supporto dell’Archivio regionale, una mostra che ripercorra la storia di mezzo secolo di vita dell’istituzione e del nostro territorio, attraverso immagini, oggetti e racconti dei fatti salienti che ne hanno segnato il percorso, dalla cronaca alla politica, dall’economia allo sport e allo spettacolo. Il Museo del Festival parteciperà a questa mostra esponendo alcuni sui cimeli relativi al Festival di Sanremo come ad esempio la chitarra Fender di Gianni Morandi donata ed autografata dallo stesso maestro, il famoso microfono RIEM utilizzato al Casinò di Sanremo negli anni ’70 durante il Festival di Sanremo, alcuni vinili e altro.

