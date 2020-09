In Darsena a Savona nuovo parcheggio da 60 posti, boccata d’ossigeno per la zona turistica

Savona. Arriva una buona notizia (capita di rado e quindi va registrata subito) per gli automobilisti savonesi e per i frequentatori e gli abitanti della Darsena.

Come confermano in Comune, inizieranno presto i lavori di sistemazione del parcheggio, finora utilizzato dall’Autorità Portuale, che si trova subito all’inizio della strada che conduce al Bic e alla sede della polizia di frontiera. Per capirci, la prima a destra dopo aver superato il parcheggio dell’Arsenale marciando ovviamente verso piazza Rebagliati.

