La polizia consegna l’agenda scolastica “Il Mio Diario” alle scuole primarie della provincia di Imperia

Imperia. La Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e con il sostegno del Ministero dell’Economia e delle Finanze, presenta la settima edizione dell’agenda scolastica “Il Mio Diario”. Il progetto, rivolto agli alunni delle classi 4^ della scuola primaria, rappresenta uno strumento per avvicinare i giovani studenti alla cultura della legalità, nella convinzione che sia fondamentale contribuire all’educazione al rispetto delle regole ed alla conoscenza dei valori della nostra Costituzione, ma anche proporre a insegnanti e genitori argomenti di riflessione per formare i cittadini di domani.

