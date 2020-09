Lega, Salvini chiede danni all’ex tesoriere Belsito per danno d’immagine

Genova. La Lega chiede all’ex tesoriere Francesco Belsito e a tre professionisti un risarcimento di 500 mila euro per danno d’immagine che, secondo i legali del partito, si sarebbe concretizzato in una perdita di consenso elettorale nel 2011 e 2013. Lo scrive questa mattina Il secolo XIX.

Il partito guidato da Matteo Salvini lo fa impugnando la sentenza con la quale nel giugno del 2019 il tribnale aveva assolto i quattro (con Belsito, Romolo Girardelli, Stefano Bonet, Stefano Lombardelli) dall’accusa di associazione a delinquere per un giro di consulenze tecnologiche fasulle per grandi gruppi industriali in cambio di sgravi fiscali.

... » Leggi tutto