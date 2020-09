Meteo: due giorni di nuvole sul savonese, da venerdì forti temporali

Liguria. Da domani tornano a farci visita flussi umidi meridionali in attesa del vero peggioramento previsto tra venerdì e sabato. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: mercoledì 30 settembre 2020

Cielo e Fenomeni: in mattinata graduale aumento della nuvolosità soprattutto sul settore centro-occidentale. Non escludiamo anche locali sgocciolii. Nel corso del pomeriggio avremo parziali schiarite anche se rimarremo in un contesto di variabilità.

Venti: a regime di brezza.

Mari: poco mosso.

Temperature: in leggero aumento, in particolare nei valori minimi.

Costa: min 14/17°C, max 20/23°C

Interno: min 5/10°C, max 17/21°C

