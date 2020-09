“Non ti scordar di me”, a Genova tre giorni sul delicato tema del fine vita con la Gigi Ghirotti

Genova. Tre giornate per far conoscere a tutti i genovesi l’Associazione Gigi Ghirotti Onlus, per raccogliere fondi e, soprattutto, per approfondire la delicata tematica del “fine vita”. Ritorna l’appuntamento con “Non Ti Scordar di Me”, l’iniziativa promossa dall’Associazione presieduta da Franco Henriquet.

Tre giornate che si aprono venerdì 2 ottobre con il Convegno presso la Sala Quadrivium (ore 16) dal titolo “Cronisti nel tunnel della malattia”. Poi, sabato 3, open day in Largo Sandro Pertini (vicino al Teatro Carlo Felice) con un ricco programma di ospiti (dalle 10 alle 19). Una occasione per conoscere medici, equipe tecnica e volontari che sono quotidianamente impegnati a sostegno di migliaia di famiglie. Infine, domenica 4, appuntamento sul sagrato di oltre 10 chiese, dal ponente al levante, con le bustine di semi dei fiori “Non Ti scordar di Me” che saranno distribuite a tutti coloro che doneranno a favore dell’Associazione.

