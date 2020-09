Pezzoli (Fillea Cgil) a Toti: “Investire sul settore delle costruzioni per rilanciare l’economia ligure”

Liguria. “Archiviata la campagna elettorale e preso atto del voto del popolo sovrano, lanciamo un appello al confermato presidente della Giunta Toti di convocare le organizzazioni sindacali e datoriali del settore per cogliere le sfide del rilancio economico”. Lo dichiara Federico Pezzoli, segretario generale Fillea Cgil Genova e Liguria

“Il settore delle costruzioni anche in Liguria è in profondo affanno per gli effetti della devastante crisi economica che ha travolto l’intero sistema e adesso per le conseguenze della pandemia. Tuttavia è proprio il settore delle costruzioni che rappresenta la locomotiva che, se lanciata, potrebbe trascinare l’intera economia, anticiclica per definizione, produrre quel Pil di cui abbiamo così tanto bisogno e generare imponenti sbocchi occupazionali per i giovani”.

