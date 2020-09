Prima Categoria, la maggior parte delle società chiedono il rinvio: “Posticipare l’inizio del campionato”

Savona. Fino al tardo pomeriggio di ieri non era noto se il girone A del campionato ligure di Prima Categoria avrebbe preso il via nel fine settimana. Non si conoscevano nemmeno la formula del torneo e la composizione dei gironi.

Il Comitato regionale della Lnd ha ufficializzato ieri, dopo una lunga attesa, la suddivisione in due raggruppamenti delle diciotto squadre ammesse. Ha inoltre reso noti gli incontri della prima giornata, programmata già per domenica. Un preavviso, quindi, di soli quattro giorni e poco più.

