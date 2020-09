Teatro della Tosse, ecco i titoli della nuova stagione sino a dicembre

Genova. «In questi tre mesi di programmazione stiamo già scrivendo il futuro del nostro teatro: tutti spettacoli di produzione, tutti testi contemporanei, drammaturgie viventi, comiche, tragiche, pulsanti. Reali. Il 2021 col suo carico di incertezze si presenta come “una tela bianca, con delle scriminature diagonali bianche”, per citare Art di Yasmina Reza. Eppure quella tela avrà centomila colori, quando andremo a guardarla dalla giusta angolazione». Emanuele Conte, presidente della Fondazione Teatro della Tosse presenta così “Un altro giro”, la nuova stagione (da ottobre a dicembre).

Il direttore artistico Amedeo Romeo aggiunge: «Un altro giro, ancora in movimento, come su una giostra. In questi tre mesi di programmazione, ai Teatri di Sant’Agostino e a Voltri, vedremo concentrate tutte le anime della Tosse: le produzioni della compagnia, l’ospitalità multidisciplinare – con la rassegna di danza Resistere e Creare, la rassegna di musica contemporanea Le Strade del suono e l’ospitalità del festival della scienza – e il teatro ragazzi la domenica per le famiglie. Per raccontare la nostra ripartenza abbiamo scelto l’immagine di una giostra, perché, come i bambini, non ci rassegniamo all’idea che non ci sia un altro giro».

... » Leggi tutto