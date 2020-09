Sanremo. Emergenza sanitaria o no, il Sanremo resta il Sanremo. Con il fascino delle sue prove speciali nell’entroterra, e il profumo dei fiori, anche a ottobre, in città. Non hanno saputo resistere a questo fascino cinque portacolori della scuderia torinese Winners Rally Team che nel prossimo fine settimana affronteranno la gara della Città dei Fiori.

... » Leggi tutto