Albenga, il Covid ferma “Dritti all’Isola”. L’evento di nuoto è rimandato al 2021

Albenga. Gli organizzatori dell’evento Dritti all’Isola, in accordo con il Comune di Albenga, la Croce Bianca di Albenga e gli sponsor TYR Italia e Decathlon Albenga, data l’incertezza che si sta vivendo in questo periodo, hanno deciso di annullare la manifestazione di nuoto in acque libere già precedentemente posticipata a fine ottobre.

“È stata una decisione difficile da prendere visto l’alto numero di atleti preiscritti, la cui quota sarà valida per l’edizione del 2021, ma pensiamo che questa sia stata la scelta giusta” dichiara Mattia Rovere dell’organizzazione.

