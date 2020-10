Allerta, autospurgo e squadre Aster in presidio da mezzanotte: tutte le disposizioni del Comune

Genova. Il Coc (Centro Operativo Comunale) si è riunito questo pomeriggio e sulla base della dichiarazione di stato di allerta per piogge diffuse e temporali gialla dalle 20.00 alle 23.59 di giovedì 1 ottobre, arancione dalle 00.00 alle 23.59 di venerdì 2 ottobre sul territorio del Comune di Genova, diramato dalla Regione Liguria, ha messo in atto le azioni previste dal Piano Comunale di Emergenza per la gestione del rischio meteo-idrogeologico.

È stato istituito il presidio territoriale, il controllo e il monitoraggio dei rivi comunali. In allerta arancione sono previste 26 pattuglie della Polizia Locale e almeno 11 squadre dei Volontari di protezione civile in costante collegamento con la sala operativa della Protezione civile comunale, aperta h.24 per tutta la durata dell’allerta. Le pattuglie e le squadre sono pronte a dare l’allarme e a prevedere le azioni di messa in sicurezza.

