Autostrade, la revoca della concessioni più vicina? De Micheli: “Credo di sì”

Genova. Dopo gli ultimi scambi tra Governo e i vertici di Atlantia, la revoca della concessione potrebbe essere una soluzione più vicina. La conferma arriva dalla ministra Paola De Micheli, questa mattina a Genova per l’inaugurazione del Salone Nautico, e che a margine è tornata sull’accordo, ancora in alto mare, tra esecutivo e azienda.

La revoca è più vicina? “Credo di sì“, è stata la risposta della ministra, che prosegue il ragionamento fatto in precedenza: “Siamo in una situazione di stallo, Atlantia ha mandato due lettere che complessivamente determinano il non rispetto degli impegni assunti da loro con le lettere che avevano inviato al Consiglio dei Ministri il 14 di luglio”.

