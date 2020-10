Ceriale, via libera all’unanimità alle riduzioni della Tari per cittadini e attività produttive

Ceriale. E’ stata approvata all’unanimità in Consiglio comunale a Ceriale la delibera riguardante il piano di riduzione della Tari, la tassa sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche.

Il provvedimento varato dall’amministrazione comunale rientra nell’ambito delle misure a sostegno dei cittadini e delle attività produttive del territorio comunale rimaste chiuse durante il periodo di lockdown.

