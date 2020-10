CIVM: Roberto Malvasio porta al debutto la Seat Leon TCR alla “Cividale – Castelmonte”

C’è una bella novità nella stagione 2020 di Roberto Malvasio. Il pilota di Ronco Scrivia, infatti, porterà al debutto assoluto una Seat Leon in configurazione TCR alla “Cividale – Castelmonte”, cronoscalata in programma in questo fine settimana e valida quale sesto atto del CIVM (Campionato Italiano Velocità Montagna). La vettura – 2 litri di cilindrata e 350 cv di potenza – gli sarà messa a disposizione dalla DP Racing de L’Aquila.

“E’ un onore per me – osserva il portacolori della Winners Rally Team – portare al debutto la berlina spagnola: è stata ultimata nei giorni scorsi e non è stato possibile effettuare una serie di test in pista ad Adria, quindi dovrò conoscerla in tutto e per tutto nelle qualifiche e poi in gara, sperando di riuscire ad interpretarla bene subito”.

