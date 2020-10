Coronavirus, nuovo cluster a Savona: 23 positivi in una residenza per anziani

Savona. “Poco fa abbiamo individuato un cluster in una residenza per anziani nel savonese. E’ una residenza privata, non convenzionata con Regione Liguria, ma siamo immediatamente intervenuti per capire la situazione. Vi daremo maggiori notizie domani”. Lo ha detto questa sera il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso di una diretta Facebook sulla pandemia di Covid-19.

La residenza privata, che secondo le prime informazioni si troverebbe a Savona, “produce 23 nuovi positivi, 15 ospiti e 8 del personale, praticamente tutti asintomatici – ha spiegato Toti – ci sono solo 3 lievi sintomatici, quindi non sta producendo alcun ricovero ospedaliero al momento. La nostra unità di geriatria Covid se ne sta occupando”.

