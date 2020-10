Direzione Chiabrera, Rodino: “Non mi dimetto”. Molteni: “Lei e il sindaco non hanno più credibilità necessaria”

Savona. “Se mi dimetto dopo il consiglio comunale di ieri? Assolutamente no“. E’ categorica Doriana Rodino, assessore alla Cultura di Savona, il giorno dopo la batosta ricevuta dalla sua stessa maggioranza: l’approvazione all’unanimità di una mozione urgente per sospendere il bando per il nuovo direttore del Teatro Chiabrera. Un vero e proprio terremoto per l’amministrazione e soprattutto per lei, fortemente voluta in giunta dal sindaco Ilaria Caprioglio e ieri sconfessata dalla sua stessa parte politica nella sua scelta strategica più importante.

Il sisma è partito da lontano, da quella lettera dei 57 firmatari che chiedevano di ripensare l’assegnazione del ruolo scindendolo in due figure (una amministrativa e una artistica) e dando alla seconda un mandato “a termine” anziché un incarico a tempo indeterminato. Una visione appoggiata dalla minoranza ma anche, nella commissione di due giorni fa, dai consiglieri di maggioranza: e lì la scossa è diventata forte, fortissima, fino a travolgere ieri Rodino con una violenza tale (persino il sindaco si è dovuto “piegare”) da metterne in dubbio il ruolo.

