Epicblue: si è svolta con successo la sfida nel mare e sui sentieri di Finale, Varigotti e Noli

Finale Ligure. Meridian Adventure Race ha ospitato il secondo evento della Epicblue Swimrun Finale Ligure, che ha l’intento di sostenere la causa di sensibilizzazione sull’inquinamento della plastica nei mari, con proventi destinati all’organizzazione internazionale no-profit Plastic Oceans. Epicblue cattura la passione e la attenzione per il mare, che sono alla base dell’etica del rinomato gruppo Meridian Adventure, e consente agli atleti partecipanti di nuotare e correre per una causa benefica e sostenibile, mettendo in gioco la loro performance atletica.

Sean Galleymore, fondatore del gruppo Meridian Adventure, spiega: “Meridian Adventure è onorata di aver strutturato una partnership che utilizza la serie Epicblue Swimrun per supportare la visibilità e l’impegno di Plastic Oceans, un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro volta a sensibilizzare attivamente la popolazione sull’inquinamento della plastica nei nostri mari. Lo scopo di questa collaborazione è di inspirare un progressivo cambiamento comportamentale tramite il gesto sportivo e un approccio al territorio e al mare del tutto sostenibile”.

