Federico Delfino nuovo rettore dell’Università di Genova, le congratulazioni di Toti e Caprioglio

Savona. “Un grande in bocca al lupo a Federico Delfino eletto come nuovo rettore dell’Università degli Studi di Genova. Siamo certi che saprà svolgere al meglio il suo compito e affrontare le nuove sfide per far crescere l’offerta universitaria ligure e promuoverla anche fuori regione”. Lo comunica in una nota il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, appena appresa la nomina del savonese, già presidente di Fondazione De Mari e al vertice del Campus di Savona.

“Daremo al nuovo rettore tutto il supporto necessario per svolgere al meglio il suo compito, certi che anche in questo nuovo ruolo saprà fare rete, nello spirito di collaborazione che ha dimostrato fino ad oggi come prorettore del Campus di Savona. Un ringraziamento sentito – conclude Toti – al rettore Paolo Comanducci, per il lavoro svolto fino ad oggi, con professionalità e dedizione”.

... » Leggi tutto