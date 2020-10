Grandi nomi dello spettacolo aderiscono all’appello per il Teatro Ambra di Albenga

Albenga. Tra i tanti effetti negativi provocati dal Covid c’è la profonda crisi che ha colpito il mondo dello spettacolo, dell’arte e della cultura. Sia per coloro che operano in questo settore e che hanno visto le possibilità di lavoro ridursi notevolmente sia per le strutture dedicate che rischiano una chiusura definitiva con danni irrimediabili per la vita delle Comunità.

“Il nostro pensiero si rivolge in particolare al “nostro” Teatro Ambra di Albenga, baluardo importante per tutto il comprensorio. Prima di tutto con un senso di gratitudine per chi – in questi anni comunque difficili – ne ha garantito la sopravvivenza da Renzo Pisani a Mario Mesiano, permettendo a tutte le associazioni, compagnie teatrali e scuole di avere uno spazio idoneo a disposizione per i loro eventi e attività varie” afferma Gino Rapa dei Fieui di Caruggi.

