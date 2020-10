Maltempo, allagamenti nel Dianese. Auto bloccate nel sottopasso a San Bartolomeo al Mare

Diano Marina. Forti rovesci hanno messo in difficoltà il Golfo Dianese in serata dove le precipitazioni sono state violente tanto da causare allagamenti, anche se i danni sono stati contenuti. A San Bartolomeo al Mare, in particolare, due auto sono rimaste bloccate in un sottopasso nei pressi della rotonda autostradale. A causa del livello dell’acqua i conducenti delle due vetture non riuscivano più a proseguire.

