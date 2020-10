OscarGreen 2020, tra i vincitori anche l’albenganese Federico Castellari

Albenga. C’è anche un savonese, Federico Castellari dell’azienda agricola Castellari di Albenga tra i vincitori di OscarGreen 2020, il concorso promosso da Coldiretti Giovani Impresa.

L’imprenditori ingauno è stato il vincitore della categoria “Creatività” grazie all’idea di utilizzare le foglie di ulivo della pregiata varietà taggiasca, per ottenere un tè 100% ligure, un’alternativa mediterranea al tè verde con innumerevoli proprietà benefiche per la salute date dai flavonoidi in esso contenuti, non contenente caffeina e ricco di antiossidanti. Nasce così OLIVEA, il decotto di foglie di olivo che permette di avere a disposizione una bevanda dall’aroma e dal sapore caratteristico dell’albero simbolo della flora mediterranea. I suoi oliveti, situati nell’entroterra di Albenga, rispondono alla necessità di una coltura naturale protetta da un ambiente incontaminato: per le piante dedicate a questo progetto, quello che sarebbe un inutile scarto di potatura, la foglia, diventa un bene di prima necessità. La tradizionale coltivazione dell’albero di olivo viene così adattata alle necessità di raccolta del fogliame in tempo balsamico, in modo da inserirle nel processo di lavorazione, lavaggio, essicazione a freddo e successiva macinatura a taglio tisana, confezionata e distribuita poi nel canale delle farmacie e parafarmacie.

