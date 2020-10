Perplessità in tutte le categorie per i dilettanti a porte chiuse

L’inizio dei campionati dilettantistici senza la possibilità di avere il pubblico sugli spalti ha lasciato perplessi numerosi addetti ai lavori. Dopo le gare di coppa, nel corso delle quali è stato possibile far accedere un massimo di mille spettatori (numero, tra l’altro, difficilmente raggiungibile nelle categorie minori), ci si aspettava che anche per le gare di campionato si seguisse il medesimo principio. Tuttavia, non vi sono state novità a riguardo e almeno la prima giornata andrà in scena in impianti deserti. Il protocollo sarà in vigore fino al 7 ottobre.

Un protocollo rigido in una pandemia non è ovviamente attaccabile, ma indubbiamente la questione delle porte chiuse nelle gare dei dilettanti ha fatto sorgere qualche interrogativo circa la coerenza dell’insieme delle norme da seguire. Sono due le domande che sorgono nella testa di buona parte degli addetti ai lavori. In primis, se davvero c’è così tanta differenza tra partite di coppa e partite di campionato a livello di gestione della sicurezza e, in secondo luogo, se ha senso consentire a ventidue giocatori più varie riserve di praticare uno sport di contatto quando non si reputa sicuro far assistere agli eventi un numero limitato di persone opportunamente distanziate. Molte società, inoltre, per le quali gli introiti delle gare casalinghe rappresentano un’importante fonte di sostentamento anche per controbilanciare gli oneri delle trasferte, sostengono che si sarebbe potuta mettere in atto una soluzione intermedia: una riduzione del numero di spettatori rispetto ai mille o l’introduzione della prenotazione per assistere alla partita. La speranza generale, comunque, è che si tratti di un unicum e che dalla seconda giornata si ritorni a una situazione analoga alla coppa.

