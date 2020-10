Powerlifting, Sonia Parlanti è argento ai campionati italiani

Chiavari. Sonia Parlanti ha conquistato la medaglia d’argento ai campionati italiani di powerlifting; la chiavarese è giunta seconda nella categoria -52 kg, solevando 100 kg squat, 60 kg panca e 125 kg stacco, per un totale di 285 kg.

La Parlanti è tesserata per la Heart of steel powerlifting Roma e allenata da Simone Sanasi. L’argento nazionale giunge dopo numerose ottime prestazioni che proseguono ormai da anni e che arricchiscono un curriculum florido anche come istruttrice. È infatti stata campionessa italiana di powerlifting Fipl nel 2016, 2017, 2018 e 2019.

