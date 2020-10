Presidio sulla fauna selvatica, Enpa: “Soluzione per difendere animali e agricoltori”

Liguria. Sabato 3 ottobre, dalle 15 alle 18 in piazza Manzoni a Genova, ci sarà un presidio straordinario a favore di una vera soluzione, efficace ed incruenta, contro il presunto sovrannumero di cinghiali, organizzato da una serie di associazioni animaliste, tra cui Enpa Savona.

Per tenere lontano i cinghiali dagli abitati la Protezione Animali savonese propone da tempo una corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti da parte dei comuni, con la segregazione della spazzatura in cassonetti robusti ed isole ecologiche recintate, l’assegnazione gratuita a contadini, agricoltori e possessori di orti, di recinzioni per difendere le colture, ma con l’obbligo di corretta manutenzione e pulizia delle aree circostanti, emissione di ordinanze comunali alle locali squadre di cacciatori dell’ambito territoriale di caccia locale, di organizzare, ad ogni incursione di cinghiali, battute di allontanamento con cani da cinghiale al guinzaglio. Tra le proposte la diffusione di “buone pratiche” ai residenti delle periferie, affinché sappiano come comportarsi quando, soli o con il proprio cane, incontrano uno o più cinghiali, come da tempo diffonde a proprie spese l’Enpa savonese.

