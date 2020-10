Quiliano, passerella e video al Salone Agroalimentare di Finale

Quiliano sarà in vetrina al Salone dell’Agroalimentare Ligure 2020 che si terrà a Finale Ligure da venerdì a domenica prossimi nel prestigioso chiostro di Santa Caterina a Finalborgo.

L’appuntamento con il Salone dell’Agroalimentare Ligure, giunto alla sedicesima edizione, è un evento enogastronomico consolidato di carattere nazionale ed internazionale. Quiliano, oltre a esporre i prodotti di qualità del suo territorio ha prodotto un video promozionale per illustrare il meglio della propria offerta ambientale, paesaggistica e produttiva per affiancare tali qualità e risorse alle eccellenze alimentari. Non per nulla il video intitolato “Armonie, una terra e i suoi doni: Quiliano” racconta, con una visione inusuale e suggestiva, di tutte le particolarità e bellezze del suo patrimonio ambientale.

